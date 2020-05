La Cina mette in orbita altri due satelliti per l’osservazione della Terra: serviranno per pianificazione urbana e informazioni

La Cina ha lanciato nello spazio altri due satelliti dal Centro di Lancio Satellitare Jiuquan, nel nord-ovest del Paese, alle 16.53 di oggi (ora di Pechino). Si tratta del 333esimo volo della serie di razzi vettori ‘Lunga Marcia’, che segue di un solo giorno il lancio precedente di due satelliti per esperimenti tecnologici. I satelliti lanciati oggi, trasportati da un razzo vettore Long March-2D, sono stati immessi in orbita con successo. Gaofen-9, un satellite di telerilevamento ottico, e’ in grado di fornire fotografie con una risoluzione di circa un metro. Sara’ utilizzato per rilievi topografici, per la pianificazione urbana, per la progettazione della rete stradale e per le stime della resa dei raccolti, cosi’ come per i soccorsi in caso di calamita’. Puo’ anche essere utilizzato per progetti della Belt and Road Initiative. L’altro satellite, HEAD-4, e’ stato sviluppato da HEAD Aerospace Technology, con sede a Pechino. Puo’ raccogliere informazioni in orbita su navi e aerei e anche sull’Internet delle cose.