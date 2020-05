Le coliche renali di Del Piero che hanno fatto ‘tremare’ l’acqua Uliveto e sono diventate la battuta del giorno

“Dieci anni che pubblicizza l’acqua per fare plin plin. Finisce in ospedale per colica renale”. I post e i meme sui social si stanno diffondendo a macchia d’olio. Il mal capitato Alessandro Del Piero è finito in ospedale per dei calcoli renali. Nulla di strano, se non fosse che l’ex attaccante juventino è il volto ormai storico della pubblicità dell’acqua Uliveto, “l’acqua che ti depura e stimola la diuresi”. E i commenti sono stati migliaia: “Ora voglio una pubblicità con del Piero stile rehab che confessa di non aver bevuto uliveto fuori dal set e questi sono gli effetti”, ha scritto qualcuno. E ancora: “Del Piero ricoverato per una colica renale. Faceva poca plin plin”. E poi il genio: “#DelPiero, testimonial nella pubblicità all’acqua #Uliveto, ha avuto un blocco renale. Avete notizie dell’intestino della #Marcuzzi dopo anni di spot #Activia?”.

Infine c’è chi spezza una lancia a favore del campione di calcio: “Ma veramente uno con una colica renale deve sopportare voi che gli rompete i coglioni con la storia dell’Uliveto? Ma secondo voi Banderas vive con una gallina?”. E l’immagine di Topolinio, alias direttore marketing della Uliveto, che si impicca sarà anche per molti di cattivo gusto, ma è assolutamente geniale ed esilarante.