La cometa SWAN ora è visibile anche dall’Italia: quando e come osservare la sua lunga coda verde [INFO]

Anche un’altra immagine, acquisita qualche giorno più tardi dall’astrofotografo britannico Damian Peach utilizzando un telescopio remoto in Cile, anch’essa presentata come Immagine Astronomica del Giorno, ritrae l’impressionante coda della cometa mentre si avvicinava alla Terra. Il massimo avvicinamento è stimato per il 13 maggio, a circa 85 milioni di km dal nostro pianeta.

“Una volta annunciata la cometa, l’astrofotografo austriaco Gerald Rhemann ha scattato una bella immagine della cometa dal deserto in Namibia, che mostra chiaramente la nuvola sferica di gas della chioma della cometa e la sua coda allungata di ioni. La pubblicazione dell’immagine come Immagine Astronomica del Giorno (APOD) il 29 aprile, ha aiutato a portare la cometa all’attenzione su larga scala.

La cometa SWAN diventerà un oggetto visibile ad occhio nudo?

“L’attività della cometa potrebbe essere significativa per le osservazioni da terra. Più materiale viene emesso dalla cometa, più luce solare viene riflessa e più visibile essa diventa. Attualmente in movimento dai cieli meridionali a quelli settentrionali, è appena visibile ad occhio nudo, ma alcune stime suggeriscono che, per la fine di maggio, potrebbe essere considerevolmente più luminosa – se sopravvive così a lungo.

Le comete sono oggetti fragili, e spesso possono andare in frantumi mentre si avvicinano al Sole. A fine aprile, la tanto attesa cometa ATLAS ha subito questo destino, rompendosi in almeno 30 frammenti. La cometa C/2020 F8 SWAN sta entrando ora nella ‘zona di pericolo’ e raggiungerà il suo punto più vicino al Sole il 27 maggio – allora, il calore solare sarà al suo massimo.

Può essere estremamente difficile predire il comportamento delle comete che si avvicinano così tanto al Sole, ma gli scienziati sono fiduciosi che la cometa SWAN rimarrà luminosa abbastanza per essere vista mentre continua il suo viaggio. Se la cometa sopravvive, gli osservatori sulla Terra dovranno cercarla vicino alla brillante stella Capella nella costellazione dell’Auriga. Questa è quasi certamente l’unica occasione in cui la cometa sarà visibile per la nostra era: le stime non sono esattamente precise ancora, ma è chiaro che il periodo orbitale della cometa è misurato in migliaia o persino milioni di anni”.

Aspettando la cometa numero 4.000