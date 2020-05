Corea del Nord: Kim Jong Un ricompare e mette in allerta le forze armate strategiche del Paese

Il leader della Corea del Nord Kim Jong Un ha convocato un incontro militare per discutere il rafforzamento dell’arsenale nucleare e mettere le forze armate strategiche del paese in allerta.

L’annuncio – riferito dai media statali – è arrivato nella sua prima apparizione pubblica da circa 20 giorni.

All’inizio di maggio Kim ha smentito le voci su una sua malattia, partecipando a una cerimonia in una fabbrica di fertilizzanti (non aveva fatto alcuna apparizione pubblica nei precedenti 20 giorni).

L’agenzia di stampa statale ha riportato che oggi il leader nordcoreano ha aver presieduto una riunione della Commissione militare centrale del Partito dei lavoratori al potere: “All’incontro sono state introdotte nuove politiche per aumentare ulteriormente la deterrenza di guerra nucleare del paese e mettere le forze armate strategiche in un’operazione di massima allerta“, ha scritto la Central News Agency coreana, senza fornire ulteriori informazioni.