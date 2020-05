Coronavirus, 12.212 i test sierologici ad Ariano Irpino: screening già effettuato sul 69% dei residenti

Sono 12.212 i test sierologici effettuati sui cittadini di Ariano Irpino, comune in provincia di Avellino che conta 17.823 residenti. I test sierologici sono stati effettuati nell’ambito dello screening disposto dalla Regione Campania ad ARIANO Irpino, città tra le più colpite dal coronavirus in regione e che è stata “zona rossa” dal 15 marzo al 22 aprile. Lo screening è stato svolto nelle giornate di ieri, sabato 16 maggio, e oggi, domenica 17 maggio, dalle ore 8 alle 20. Ai test sierologici si è sottoposto il 69% della popolazione arianese. Lo screening proseguirà domani, 18 maggio, e martedì 19 maggio dalle ore 8 alle 20: chi non ha potuto aderire alle giornate di sabato e domenica potrà recarsi al centro fiere Casone, in località Orneta, per sottoporsi al test sierologico. Domani e martedì inoltre l’Asl di Avellino effettuerà, tramite il personale delle unità mobili, anche i test sierologici a domicilio ai cittadini che ne hanno fatto richiesta tramite numero verde o istanza del medico di base.