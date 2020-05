Sale a 154 il bilancio del medici italiani morti a causa di Covid-19. L’ultimo, come segnala il bollettino della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), è Raffaele Pempinello, infettivologo, epatologo, internista ed igienista, componente del Consiglio direttivo della Società scientifica italiana di malattie infettive, primario emerito. In pensione, ma tornato a esercitare per l’emergenza Covid-19.