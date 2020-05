Salgono a 155 i medici deceduti per l’epidemia di Coronavirus in Italia: la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) rende noto che è morto Oscar Giudice, medico in pensione ma tornato in attività per l’emergenza. Nell’aggiornamento dei decessi effettuato dalla Fnomceo sono inclusi medici in attività, in pensione, e medici in pensione rientrati in servizio.