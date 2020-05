Coronavirus: 37 positivi su 454 test sulla Costa Magica, ferma al largo di Ancona

Fino a questo momento sono 37 i casi positivi al Coronavirus tra l’equipaggio della Costa Magica, ferma nel porto di Ancona, su 454 tamponi processati. La task force sanitaria ha completato oggi i test e per domani sera dovrebbe avere il risultato definitivo degli esami condotti su tutti i 617 membri dell’equipaggio. “Tutti i casi positivi sono asintomatici – ribadisce il coordinatore del Gores Mario Caroli –. I casi positivi rimarranno in isolamento domiciliare sulla nave, successivamente saranno sottoposti a doppio tampone, uno a distanza di 24 ore dall’altro. Tra quelli risultati negativi, gia’ da lunedi’ i primi potrebbero lasciare la nave e fare ritorno ai loro domicili, probabilmente i primi saranno gli italiani o gli europei residenti in localita’ che si possono raggiungere su gomma” per i quali Costa Crociere sta preparando dei pulmini dedicati. “Per i tre gruppi principali, filippini, indiani e indonesiani, la partenza e’ legata a voli di linea o charter e alla chiusura o meno delle frontiere nei rispettivi Paesi di provenienza” conclude Caroli.