I complottisti del Coronavirus e del 5G hanno un nuovo ‘capo’: una scienziata caduta in disgrazia, star di ‘Plandemic’

Lei si chiama Judy Mikovits, ed è la grande esperta che d’ora in poi capeggerà i complottisti del Coronavirus e del 5G, il cui segnale causerebbe la malattia imputata al Covid-19 dalle classi dominanti – capeggiate a loro volta da Bill Gates – le quali hanno lo scopo unico di annichilire l’umanità. Non ci avete capito molto? Tranquilli, nemmeno chi ha ideato questa cosa ci ha capito granché. E’ un copione degno di Guerre Stellari. E Mikovits effettivamente sembra il personaggio cattivo di una serie fantasy. Ma chi è davvero? E’ una biochimica caduta in disgrazia qualche anno fa a causa di uno studio pubblicato dalla rivista Science, per poi essere disconosciuto poco dopo. Judy è laureata in biologia e titolare di un Ph.D. in Biologia Molecolare alla George Washington University. Ha lavorato nei laboratori del National Cancer Institute e in seguito in un prestigioso istituto di ricerca immunologica, dal quale è stata licenziata nel 2011 per lo studio pubblicato su Science, smentito perché “privo di metodo scientifico” in merito alla sindrome da affaticamento cronico, che deriverebbe dai gatti domestici.

La ricercatrice da allora era scomparsa per poi ricomparire nel febbraio scorso in ben due sue interviste sul nuovo Coronavirus, su testate palesemente cospirazioniste: The Epoch News e The Next News Network. Poi, grazie alla sua comparsa nel documentario complottista ‘Plandemic‘, si guadagna il posto di scienziato/eroe/simbolo dei complottisti. In un video pubblicato su YouTube la Mikovits attacca il capo dell’Istituto nazionale di Immunologia Anthony Fauci guadagnandosi a pieno titolo la stima dei di chi è convinto che la pandemia sia stata organizzata a tavolino.

Il video contro Fauci dura 26 lunghi minuti durante i quali la sedicente esperta fa veri e propri sproloqui inconsistenti, apportando testi assolutamente prive di fondamento, tanto da meritarsi la cancellazione da Facebook, YouTube e Vimeo. ‘Plandemic‘, ovvero “pandemia pianificata” racconta come Bill Gates e compagni di merende abbiamo deciso di diffondere il virus per avere il controllo sulla popolazione al solo scopo di apportare consenso nei confronti dei vaccini.

Fauci, nel video, viene persino accusato di aver tenuta nascosta una sua stessa ricerca nella quale viene provato che i vaccini indeboliscano il sistema immunitario, e anzi proprio i vaccini sono stati somministrati negli ultimi anni in tutto il mondo a tappeto, al solo scopo di indebolirci tutti e renderci cagionevoli di salute e indifesi contro il Coronavirus. Insomma, una trama che manco Stephen Spielberg avrebbe saputo fare meglio. Considerando le capacità scientifiche di Judy Mikovits, forse darsi alla regia potrebbe essere la soluzione giusta per stare lontana da una disciplina così tanto importante e vitale come la scienza.