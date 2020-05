Coronavirus: i 7 passi per vivere consapevolmente la “Fase 2” dell’emergenza

“In questo momento storico, estremamente complesso, da un punto di vista sia sanitario che psicologico, tutti noi siamo impegnati ad affrontare una fase di ristrutturazione dei rapporti sociali, lavorativi e personali. La salute assume un ruolo chiave e mai come oggi è il risultato di un’azione collettiva.

È, quindi, fondamentale acquisire la consapevolezza che i propri comportamenti possono avere conseguenze dirette e indirette sul benessere di ognuno di noi“: lo riporta un approfondimento del Ministero della Salute, che elenca 7 passi per essere consapevol-mente “in salute”.

Ecco, in dettaglio, i consigli: