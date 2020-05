Coronavirus: 800mila mascherine dalle carceri, al via il piano

Con l’arrivo dei primi due macchinari in Italia, parte il progetto #Ricuciamo per la produzione industriale di 800mila mascherine protettive al giorno, realizzato in partnership fra Commissario straordinario di governo per l’emergenza Covid-19 e ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

Domani, presso la Casa circondariale di Milano Bollate, si terrà la presentazione del progetto e la visita al capannone industriale dove si svolgerà la produzione di mascherine. Saranno presenti il Capo del Dap, Bernardo Petralia, e il responsabile del team ‘Riconversione Incentivi’ del Commissario per l’emergenza Covid-19, Ernesto Somma.