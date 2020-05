A Reggio Calabria la fase 2 dell’emergenza coronavirus si sta svolgendo a pieno regime, con i cittadini che hanno approfittato della domenica di sole e caldo per uscire a respirare il sapore della normalità. Con grande senso di responsabilità, come si osserva dalle foto, tante famiglie hanno approfittato della mattina per fare una passeggiata sul Lungomare Falcomatà.

Altri si sono spostanti in zona Porto, altri ancora in spiaggia: ecco una gallery con le splendide immagini odierne.