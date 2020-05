Coronavirus: in Abruzzo oggi solo 12 casi su un totale di 1130 tamponi analizzati

Dall’inizio dell’emergenza in Abruzzo sono stati registrati 3127 casi positivi al Coronavirus, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall’Università di Chieti. Rispetto a ieri si registra un aumento di 12 casi su un totale di 1130 tamponi analizzati. Duecentoquattordici i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 7 in terapia intensiva mentre altri 1268 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 375 pazienti deceduti (+5 rispetto a ieri): i nuovi decessi (alcuni dei quali avvenuti nei giorni scorsi, ma la cui positività al virus è arrivata nelle ultime 24 ore) riguardano un 81enne e un 86enne di Pescara, una 87enne di Montesilvano, un 90enne di Teramo e una 85enne di Castiglione Messer Raimondo; 1263 i dimessi/guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1489, con una diminuzione di 59 unità rispetto a ieri.

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 50295 test, di cui 44266 sono risultati negativi.