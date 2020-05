Coronavirus: in Abruzzo positivo solo lo 0,5% dei tamponi analizzati, aumentano i guariti

In Abruzzo sono stati registrati 3212 casi positivi al Coronavirus: rispetto a ieri si registra un aumento di 7 nuovi casi su un totale di 1313 tamponi analizzati (0.5% di positivi sul totale). Nella giornata di ieri (20 maggio) i positivi erano stati 8 su 829 tamponi analizzati (0.9%). 175 pazienti (-10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (14 in provincia dell’Aquila, 72 in provincia di Chieti, 77 in provincia di Pescara e 12 in provincia di Teramo), 5 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva (1 in provincia dell’Aquila, 0 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1092 (-34 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (19 in provincia dell’Aquila, 414 in provincia di Chieti, 562 in provincia di Pescara e 97 in provincia di Teramo). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 391 pazienti deceduti (+2 rispetto a ieri). I nuovi decessi (alcuni dei quali potrebbero essere avvenuti nei giorni scorsi, ma la cui positivita’ al virus e’ arrivata nelle ultime 24 ore) riguardano un 98enne di Chieti e un 81enne di cui non e’ pervenuta la residenza (spettera’ in ogni caso all’Istituto Superiore di sanita’ attribuire le morti al Coronavirus, in quanto si tratta di persone che potrebbero gia’ essere state affette da patologie pregresse); 1549 dimessi/guariti (+50 rispetto a ieri, di cui 212 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 1337 che hanno cioe’ risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1272, con una diminuzione di 45 unita’ rispetto a ieri.

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 62161 test, di cui 55439 sono risultati negativi. I 7 casi di oggi si riferiscono tutti alla Asl di Pescara.