Coronavirus, accelera la corsa al vaccino: almeno 110 progetti

La corsa a un vaccino non è mai stata così rapida e intensa: in lizza oltre 100 progetti nel mondo, con la speranza di avere una soluzione efficace contro il Coronavirus in pochi mesi.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha elencato 76 progetti di vaccino a fine aprile, 5 dei quali sono in fase di sperimentazione clinica. Nei giorni successivi il numero è cresciuto, e oggi si contano almeno 110 progetti, di cui 8 sotto stretta osservazione.

AFP riferisce che hanno accelerato il passo la Sinovac Biotech e Pfizer, che ha annunciato la produzione da 10 a 20 milioni di dosi di vaccino sperimentale entro la fine dell’anno.

In Francia, l’istituto Pasteur inizierà la sperimentazione clinica a luglio e prevede i primi risultati a ottobre.

Il Jenner Institute di Oxford, che collabora con la società italiana Advent-Irbm di Pomezia, è già in fase di sperimentazione su volontari.