Coronavirus, l’allarme dell’UNICEF: “Nei prossimi 6 mesi potrebbero morire ogni giorno 6mila bambini”

“Nei prossimi 6 mesi potrebbero morire ogni giorno ulteriori 6.000 bambini per cause prevenibili a causa della pandemia di Covid-19, che continua a indebolire i sistemi sanitari e a interrompere i servizi di routine“: lo ha affermato il presidente dell’Unicef Italia Francesco Samengo.

I dati sono basati sull’analisi dei ricercatori della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, pubblicata nel The Lancet Global Health journal.

Secondo il peggiore di 3 scenari in 118 paesi a medio e basso reddito, l’analisi stima che ulteriori 1,2 milioni di morti di bambini sotto i 5 anni potrebbero verificarsi in soli 6 mesi, a causa della riduzione dei livelli di copertura nei servizi sanitari di routine e di un incremento della malnutrizione acuta dei bambini.

”Queste morti potenziali si aggiungeranno ai 2,5 milioni di bambini che già muoiono prima del quinto compleanno ogni sei mesi nei 118 paesi compresi nello studio, minacciando di ribaltare i progressi di circa dieci anni nel porre fine alle morti prevenibili dei bambini sotto i 5 anni. Inoltre, circa 56.700 morti materne in più potrebbero verificarsi in soli 6 mesi e si aggiungerebbero alle 144.000 morti che già avvengono negli stessi paesi in un periodo di 6 mesi”, ha sottolineato Samengo.

”Secondo lo scenario peggiore, il numero globale di bambini che muoiono prima del quinto compleanno potrebbe aumentare per la prima volta dopo decenni,” ha affermato Henrietta Fore, direttore generale dell’Unicef. ”Non dobbiamo lasciare che le madri e i bambini diventino danni collaterali nella battaglia contro il virus. Non dobbiamo lasciare che i progressi degli ultimi dieci anni nel ridurre le morti prevenibili di madri e bambini vadano persi“.