Coronavirus: in Alto Adige 5 nuovi casi su 433 tamponi, 31 i guariti nelle ultime 24 ore

Tre persone sono morte a causa del Coronavirus in Alto Adige nelle ultime 24 ore, tutte nelle residenze per anziani, dove il totale dei decessi per l’epidemia è ora 115. Sommati ai 169 decessi negli ospedali, il totale è 284.

Si registrano 5 nuovi casi positivi su 433 tamponi valutati.

Le persone che hanno contratto il virus da inizio epidemia sono quindi 2.541.

In totale, sono stati effettuati complessivamente 44.673 test su 20.333 persone.

I pazienti ricoverati nei normali reparti degli ospedali altoatesini, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito a Colle Isarco sono in tutto 145, mentre altre 49 persone assistite dall’Azienda sanitaria sono casi sospetti. I pazienti che hanno bisogno di cure intensive sono 6. Altri 4 pazienti altoatesini sono ricoverati in reparti di terapia intensiva in cliniche in Austria.

Attualmente, 1.368 persone si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare, mentre 8.601 persone hanno gia’ concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare.

Finora sono 9.969 i cittadini ai quali sono state imposte misure di quarantena.

Le persone guarite sono 1.621 (31 in piu’ rispetto a ieri). A queste si aggiungono 593 persone (9 in piu’ rispetto ad ieri) che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 2.214 (40 in piu’ rispetto al giorno precedente).