Coronavirus, l’Alto Adige conferma la tendenza positiva: solo 3 casi su 834 tamponi e nessun decesso

I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 834 tamponi, 3 dei quali sono risultati positivi al Coronavirus Covid-19.

Sulla base di questi dati, comunicati dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, il numero delle persone positive al test del Coronavirus si attesta a 2.578. A livello provinciale l’Azienda sanitaria ha effettuato finora complessivamente 52.015 tamponi su 23.487 persone.

Persone ricoverate

Nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 59 pazienti affetti da Covid-19. Altre 37 persone assistite dall’Azienda sanitaria sono casi sospetti. Sono 5 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva. Attualmente vi sono 2 pazienti altoatesini ricoverati in reparti di terapia intensiva in cliniche in Austria.

Persone decedute

Il numero dei decessi legati a Covid-19 negli ospedali è di 173 persone. Il numero dei decessi nelle case di riposo è di 117 persone. Sono quindi complessivamente 290 le persone decedute in Alto Adige a causa del Covid-19.

Persone in quarantena

1.040 persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare. 9.440 sono le persone che hanno già concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare. Finora sono 10.480 i cittadini ai quali sono state imposte misure di quarantena.

Finora sono risultati positivi al test del Coronavirus 235 operatori dell’Azienda sanitaria, 205 di questi sono guariti. A questi si aggiungono 12 medici di medicina generale e 2 pediatri di libera scelta (tutti guariti).

Persone guarite

Sono 1.908 le persone guarite dal Covid-19 (+36 rispetto a ieri). A queste si aggiungono 699 persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 2.607 (+48 rispetto al giorno precedente).

