Coronavirus: Andrea Bocelli dona il plasma, “ho avuto il Covid-19”

Andrea Bocelli si è recato questa mattina al centro prelievi dell’ospedale Cisanello di Pisa per donare il plasma ai fini dello studio, coordinato dall’Aoup, sulla cura per i malati di Covid-19.

Parlando con i giornalisti fuori dall’ospedale, Bocelli ha spiegato di essere risultato positivo al Coronavirus e di essere guarito: ha scoperto la positività il 10 marzo scorso dopo aver fatto il tampone. L’artista ha spiegato di non avere avuto particolari problemi, solo un po’ di febbre ma in pratica è stato un asintomatico.

Sono stati contagiati anche la moglie e i due figli.

Il tenore toscano ha poi aggiunto: “Quello che è successo è qualcosa di incomprensibile, non basta dire inatteso. Io per qualche giorno ho pensato di vivere in un sogno, un brutto sogno che svegliandosi finisce, invece non è così. Il fatto che un virus, che appartiene alla famiglia di quelli che portano l’influenza possa mettere in ginocchio il mondo intero è una cosa che io, ancora oggi, faccio fatica a metabolizzare. Bisogna ammettere che ci sono delle cose che non si capiscono e quindi ci vuole del tempo“.