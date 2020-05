Coronavirus, l’appello del capo indigeno: in Amazzonia “non possiamo affrontare da soli questa pandemia”

Il capo indigeno Raoni Metuktire, figura simbolo della lotta contro la deforestazione in Amazzonia, ha lanciato un appello al mondo: le popolazioni autoctone del Brasile devono poter sopravvivere nell’isolamento nonostante la pandemia, ed hanno bisogno di donazioni.

“Dobbiamo ricevere alimenti di base, prodotti per l’igiene, medicine e anche carburante per poter trasportare” tutto alle comunità, ha spiegato il leader in un video pubblicato dalla ong Planete Amazone. “Abbiamo bisogno del vostro aiuto e mi rivolgo a voi per sostenere la mia comunità. Senza il vostro aiuto, le popolazioni indigene del Brasile non saranno in grado di affrontare questa terribile malattia“.

La ONG ha lanciato la campagna “Covid-19: proteggere i Guardiani dell’Amazzonia” in favore delle comunità indigene e del loro “auto-confinamento” durante la pandemia: “Il rigoroso rispetto dell’isolamento è ancora più vitale (per loro) poiché i nativi, a causa della fragilità immunologica e dell’estrema precarietà in termini di accesso alle cure mediche, sono vittime ideali del Covid-19“, precisa la ONG.

Il Brasile ha superato la Germania per numero di casi di Coronavirus, saliti a 178.214. In Germania i casi sono 173.171, secondo i dati della John Hopkins University.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 800 morti in Brasile per il Coronavirus che portano il totale a 12.461, il 6° peggior bilancio nel mondo, secondo Johns Hopkins University.