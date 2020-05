Coronavirus, il Commissario Arcuri: “App in fase di test, pronta a fine maggio”

La App ‘Immuni’ per il contact tracing sarà pronta a fine mese. Lo ha ribadito il commissario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri in audizione in Commissione Giustizia al Senato. “All’attuale stato dell’arte – ha spiegato – la app verrà messa in campo a cavallo della fine di questo mese. In questo momento è in fase di testing, sarà messa a sistema e fruibile per i cittadini a cavallo della fine del mese di maggio”.

Sono stati “interamente rispettati” i “requisiti di sicurezza” e le “normative sulla privacy”. Ha chiarito Arcuri, parlando della app Immuni, in Commissione Giustizia del Senato, all’esame della quale e’ il decreto legge, approvato il 30 aprile scorso dal Cdm, con cui vengono stabiliti i requisiti per l’avvio dell’applicazione.