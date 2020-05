Emergenza Coronavirus anche nell’Artico: oltre mille operai di una società di gas infetti

Allarme coronavirus in un cantiere nell’Artico russo, vicino al villaggio di Belokamenka nella regione di Murmansk. Degli oltre 10.000 lavoratori impegnati in un progetto di piattaforme di gas da 20 miliardi di dollari della societa’ russa Novatek, 1.079 sono risultati positivi a Covid-19. Queste persone rappresentano oltre l’80% dei casi totali della regione di Murmansk, come spiegato dal governatore Andrei Chibis. Dopo la morte ieri di una donna di 51 anni che lavorava come addetta alle pulizie nei locali del cantiere, per aiutare a controllare la diffusione dell’infezione è stata inviata in soccorso una nave da crociera chiamata Princess Anastasia, che puo’ trasportare 2.500 persone. “Il transatlantico sta arrivando a Murmansk in modo che ci siano ulteriori capacita’ per posizionare le persone”, ha detto il governatore in un briefing trasmesso in streaming su Internet.