Australia, con sole e caldo il Coronavirus non fa paura: la situazione di oggi a Gold Coast, Queensland [FOTO]

L’Australia è uno dei Paesi meno colpiti al mondo per Coronavirus, un’evidenza che alimenta speranze rispetto all’ipotesi che le condizioni meteorologiche miti e soleggiate ostacolino il contagio da Covid-19. In tutto il Paese, infatti, si sono verificati appena 6.783 casi di positività nonostante siano stati effettuati moltissimi test (611.583 tamponi), e i morti sono stati soltanto 93. In alcuni Stati dell’Australia non hanno mai chiuso neppure le scuole.

Le immagini che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo sono state scattate oggi, Sabato 2 Maggio, nella spiaggia di Burleigh Heads, nella città di Gold Coast, una metropoli di 550 mila abitanti ad appena 30km a Sud di Brisbane nel Queensland.