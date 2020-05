Coronavirus e Fase 2, “buone notizie” dall’Austria: il contagio è basso, dal 15 giugno la mascherina obbligatoria solo in 3 casi

“Abbiamo buone notizie perché in Austria il contagio è basso, siamo sulla buona strada ma non dobbiamo essere sconsiderati perché la pandemia non è finita. Adesso le misure di igiene devono essere responsabilità dell’utente“: lo ha affermato il cancelliere austriaco Sebastian Kurz in occasione della conferenza stampa sull’allentamento delle misure dopo l’emergenza Coronavirus. “Dal 15 giugno la chiusura dei locali è posticipata alla 1 di notte. Noi consigliamo fortemente l’uso della mascherina dove ci sono assembramenti e dove ci sono persone non della famiglia“.

Kurz ha precisato che dal 15 giugno nel Paese la mascherina non sarà più obbligatoria nel commercio e turismo ma solo in tre casi: trasporti pubblici, nelle farmacie e strutture sanitarie e dove non è possibile rispettare la distanza tra persone.