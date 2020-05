Coronavirus, anche l’Austria riparte: tolte tutte le limitazioni, negozi presi d’assalto al confine con l’Italia [FOTO]

L’Austria riparte: il Governo del Paese Mittel-Europeo ha tolto da oggi quasi tutte le restrizioni imposte qualche settimana fa per arginare il contagio, che comunque non erano mai state così rigide come quelle italiane. Rimangono chiusi i bar, i ristoranti e i pub che non hanno servizio all’aperto. Hanno riaperto invece tutti i negozi, compresi barbieri e parrucchieri.

L’Austria ha avuto 15.558 casi accertati di Coronavirus, con 596 morti su una popolazione nazionale di poco meno inferiore ai 9 milioni. Sono stati effettuati 270 mila tamponi che hanno consentito di controllare la diffusione del virus.