Coronavirus, Azzolina: la chiusura delle scuole “una decisione sofferta, ma ha salvato molte vite”

“La chiusura delle scuole è stata sofferta, è stata una ferita, ma questa scelta è servita a salvare tantissime vite“: lo ha affermato il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, nel corso di un’audizione i commissione Cultura della Camera. “La didattica a distanza è stata una scelta obbligata in cui insegnanti, studenti e famiglie hanno dato il massimo. Non è stata perfetta, ma è servita. Dobbiamo raccogliere questa eredità senza timori“.

“La didattica a distanza non è chiamata a sostituire la didattica in presenza, ma l’abbiamo portata avanti con convinzione e può lasciarci eredità importanti. La scuola non era sicuramente pronta, ma ha fatto un passo avanti decisivo“.