Coronavirus, ancora ottime notizie dalla Basilicata: nessun contagio per il 3° giorno consecutivo

Ottime notizie arrivano dalla Basilicata: ieri sono stati eseguiti 656 tamponi e per il terzo giorno consecutivo sono risultati tutti negativi.

Sale a 27 il numero delle vittime per il decesso di un uomo di Bernalda nella terapia intensiva dell’ospedale di Matera. Secondo i dati aggiornati della task force sanitaria, i casi attualmente positivi sono 145 (-7), sono 27 (+1) le persone decedute e 210 (+6) i guariti. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 46 (-4) di cui 1 (-1) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 99 (-3). Il Comune più colpito è Matera con 75 casi in tutto di contagio mentre quello con il maggior numero di vittime è Potenza con nove decessi. In tutto i casi registrati in Basilicata sono stati 382. Dall’inizio dell’emergenza in Basilicata sono stati analizzati 17.433 tamponi. Nella regione lucana a causa di due decessi in tre giorni il tasso di letalità è salito al 6,5%, comunque inferiore sia rispetto a quello del Sud Italia (salito dal 8,5% al 8,7%) sia a quello nazionale (salito dal 13,8 al 13,9%).