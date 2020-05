Coronavirus, Boccia: “Non possiamo vanificare gli sforzi, rischiamo di non aprire i confini tra Regioni”

“Capisco i giovani, ma non possiamo annullare gli sforzi: alla fine della settimana il governo valuterà in base al numero dei contagi. E per lo ‘sblocco’ della mobilita’ tra Regioni, faremo le nostre valutazioni: non è detto, ma potrebbe diventare inevitabile prendere tutto il tempo che serve“: lo ha affermato, in una intervista alla Stampa, il Ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, in riferimento a quanto avverrà il prossimo 3 giugno. “Non siamo sorpresi per quel che è accaduto in questo fine settimana. Ma se è comprensibile e umano, dopo due mesi, uscire di casa, non dobbiamo dimenticare che siamo ancora dentro il Covid 19 e dunque chi alimenta una movida sta tradendo i sacrifici fatti da di milioni di italiani“.

“In qualche modo era prevedibile che dopo due mesi di Paese chiuso, la gente uscisse e si mettesse, non solo metaforicamente, a correre” ma “cosa ben diversa sono gli assembramenti di alcune movide” tanto che “coloro che trasgrediscono le regole di convivenza, tradiscono i sacrifici che loro stessi hanno fatto“.

“Che senso ha bruciare tutto per una notte da movida?“. “La stragrande maggioranza degli italiani sono indignati per questo genere di comportamenti“.