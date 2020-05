Coronavirus, oggi in Italia nuovo record di POCHI casi positivi: è il giorno migliore dal 5 marzo [DATI e DETTAGLI]

I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia forniti dalla protezione civile oggi pomeriggio sono i migliori dal lockdown: nelle ultime 24 ore ci sono stati 179 morti, 1.401 guariti e 744 nuovi casi (di cui 364 in Lombardia e 111 in Piemonte) su 40.740 tamponi effettuati. Appena l’1,8% dei test è risultato positivo. In Italia non c’erano così pochi nuovi contagiati addirittura dal 5 marzo, prima del lockdown, ma quel giorno erano stati fatti soltanto 5 mila tamponi, otto volte meno rispetto ad oggi. Significa che i casi reali erano molti di più. Il dato inizia ad essere indicativo del fatto che dopo una settimana dall’inizio della Fase 2, con molte aperture, non si registra alcun aumento di casi, anzi, continuano giorno dopo giorno a diminuire.

Il bilancio dell’Italia è adesso di:

219.814 contagiati



30.739 morti

106.587 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 82.488. Questi pazienti sono così suddivisi:

13.539 ricoverate in ospedale ( 17% )

( ) 999 ricoverate in terapia intensiva ( 1% )

( ) 67.950 in isolamento domiciliare ( 82% )

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 28 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 79 in meno, per un totale di 107 ricoveri in meno.

Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: