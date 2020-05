Coronavirus, i DATI di oggi in Italia: nuovo crollo dei ricoverati, in terapia intensiva è rimasto solo l’1% degli ammalati

I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia forniti dalla protezione civile oggi pomeriggio: nelle ultime 24 ore ci sono stati 172 morti, 2.452 guariti e 1.402 nuovi casi ma la Regione Lombardia ha comunicato che dei nuovi casi conteggiati oggi, 419 sono riferiti alle settimane precedenti e non alle ultime 24 ore. Quindi in realtà i nuovi casi odierni sono 983, su 67.003 tamponi. Appena l’1,4% dei test effettuati è risultato positivo, e 614 nuovi casi (esclusi quelli dei giorni precedenti) sono concentrati nella sola Lombardia, altri 113 in Piemonte. In tutto il resto d’Italia abbiamo avuto appena 256 casi a fronte di un boom di tamponi!

Il bilancio dell’Italia è adesso di:

221.216 contagiati



30.911 morti

109.039 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 81.266. Questi pazienti sono così suddivisi:

12.865 ricoverate in ospedale ( 16% )

( ) 952 ricoverate in terapia intensiva ( 1% )

( ) 67.950 in isolamento domiciliare ( 83% )

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 47 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 674 in meno, per un totale di 721 ricoveri in meno.

Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: