Coronavirus, oggi in Italia boom di tamponi e pochissimi nuovi casi: positivo appena l’1,3%, quasi tutti al Nord/Ovest [DATI]

I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia forniti dalla protezione civile oggi pomeriggio: nelle ultime 24 ore ci sono stati 262 morti, 2.747 guariti e 992 nuovi casi su 71.876 tamponi. Appena l’1,3% dei test effettuati è risultato positivo, e 522 nuovi casi sono concentrati nella sola Lombardia, altri 151 in Piemonte. Il 73% di tutti i nuovi casi è quindi concentrato nelle due Regioni del Nord/Ovest.

Il bilancio dell’Italia è adesso di:

223.096 contagiati



31.368 morti

115.288 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 76.440. Questi pazienti sono così suddivisi:

11.453 ricoverate in ospedale ( 15% )

( ) 855 ricoverate in terapia intensiva ( 1% )

( ) 64.132 in isolamento domiciliare ( 84% )

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 38 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 719 in meno, per un totale di 757 ricoveri in meno.

Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: