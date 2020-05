Coronavirus, tutti i DATI di oggi in Italia: aumentano i casi in Lombardia, crollano al Centro e si azzerano al Sud. GRAFICI e TABELLE

I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia forniti dalla protezione civile oggi pomeriggio: nelle ultime 24 ore ci sono stati 119 morti, 2.120 guariti e appena 652 nuovi casi (di cui 441 in Lombardia) su 72.410 tamponi. Oggi è risultato positivo appena lo 0,9% dei test effettuati, in linea con i giorni scorsi ma a fronte dell’aumento dei casi in Lombardia, c’è stata una brusca diminuzione nel resto d’Italia e soprattutto al Sud. In Sardegna, Sicilia e Calabria non ci sono stati nuovi casi.

Il bilancio dell’Italia è adesso di:

229.327 contagiati



32.735 morti

138.840 guariti

Le persone attualmente ammalate sono 57.752. Questi pazienti sono così suddivisi:

8.695 ricoverate in ospedale ( 15% )

( ) 572 ricoverate in terapia intensiva ( 1% )

( ) 48.485 in isolamento domiciliare ( 84% )

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 23 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 262 in meno, per un totale di 285 ricoveri in meno.

Coronavirus, Regione Lombardia pronta a nuove chiusure

“Come ho piu’ volte ribadito, Regione Lombardia e’ pronta a intervenire, anche con nuove restrizioni, per evitare che tutto il lavoro svolto fin qui grazie alla buona volonta’ della maggioranza dei cittadini, venga vanificato da alcuni incoscienti“. Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Dopo aver visto nelle ultime ore le foto, i video e le notizie riguardanti assembramenti e movida in diversi comuni lombardi – prosegue Fontana – mi appello ai Prefetti e ai Sindaci della nostra regione affinche’ usino, dove serve, il massimo del rigore, anche attraverso l’utilizzo della Polizia locale e delle forze dell’ordine e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge, come la riduzione dell’orario di apertura e la chiusura“.

Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: