Coronavirus, giornata da RECORD in Italia: negativo il 99,5% dei tamponi, “0 positivi” in 6 Regioni e netto calo dei nuovi casi [DATI]

I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia forniti dalla protezione civile oggi pomeriggio, nel 100° giorno dall’inizio della pandemia, sono i migliori mai registrati e fotografano una situazione estremamente confortante: nelle ultime 24 ore ci sono stati 111 morti, 2.789 guariti e appena 416 nuovi casi su 69.342 tamponi: è risultato positivo appena lo 0,599% dei test, nuovo record più basso dall’inizio della pandemia. Anche oggi la stragrande maggioranza dei nuovi casi, oltre l’80%, si è verificata al Nord/Ovest: 221 in Lombardia, 82 in Piemonte, 32 in Liguria e 1 in Valle d’Aosta. Nessun positivo, invece, in Abruzzo, Umbria, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata.

Il bilancio dell’Italia aggiornato ad oggi:

232.664 contagiati



33.340 morti

155.633 guariti

Le persone attualmente ammalate sono 43.691. Questi pazienti sono così suddivisi:

6.680 ricoverate in ospedale ( 15% )

( ) 450 ricoverate in terapia intensiva ( 1% )

( ) 36.561 in isolamento domiciliare ( 84% )

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 25 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 414 in meno, per un totale di 439 ricoveri in meno.

Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: