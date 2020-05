Coronavirus, oggi in Italia positivo solo l’1,9% dei tamponi: è il risultato migliore dall’inizio della pandemia! Tutti i DATI

I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore ci sono stati 236 morti, 2.352 guariti e appena 1.075 nuovi casi su 55.263 tamponi effettuati. Appena l’1,9% dei test è risultato positivo: il 98,1% è stato negativo, il risultato migliore di sempre dall’inizio della pandemia. Anche oggi i nuovi casi sono stati concentrati nelle Regioni più colpite del Nord: 500 in Lombardia, 152 in Piemonte, 100 in Emilia Romagna. Al Sud, invece, situazione sempre più rosea: oggi nessun nuovo caso in Molise, 1 in Calabria e in Sardegna, 10 in Basilicata, 12 in Sicilia, 17 in Puglia e 20 in Campania.

Adesso il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

213.013 contagiati



29.315 morti

85.231 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 98.467. Questi pazienti sono così suddivisi:

16.270 ricoverate in ospedale ( 17% )

( ) 1.427 ricoverate in terapia intensiva ( 1% )

( ) 80.770 in isolamento domiciliare ( 82% )

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 52 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 553 in meno, per un totale di 605 ricoveri in meno.

E’ palese come il clima sempre più caldo stia facendo arretrare il contagio, che nei prossimi giorni rallenterà ancora per l’arrivo di ondate di calore estive con temperature elevatissime in tutto il Paese. Intanto anche in Austria, tre settimane dopo le riaperture, il numero dei contagiati continua a diminuire.

Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dettagli Regione per Regione: