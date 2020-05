Coronavirus, Boris Johnson: “Il vaccino potrebbe non arrivare mai”

Il primo ministro britannico Boris Johnson afferma che potrebbe non esserci mai un vaccino per il Covid-19, nonostante l’enorme sforzo globale per svilupparlo. Il governo britannico sta erogando finanziamenti per 93 milioni di sterline (104 milioni di euro) per accelerare l’apertura del Vaccine Manufacturing and Innovation Center.

Johnson ha affermato che anche il Regno Unito sostiene la ricerca sui trattamenti farmacologici per aiutare le persone a guarire rapidamente dal virus. Sul quotidiano Mail on Sunday ha scritto che “c’è ancora molta strada da fare e, devo essere sincero, un vaccino potrebbe non realizzarsi”.

Johnson afferma che “dobbiamo trovare nuovi modi per controllare il virus”, incluso testare le persone che hanno sintomi e tracciare i contatti di quelle infette. Il governo britannico ha allentato alcune restrizioni sulle attività all’aria aperta la scorsa settimana e prevede di continuare ad allentare le regole nei prossimi mesi. “So che non sarà facile – ha aggiunto il conservatore – i primi piccoli passi non lo sono mai”.