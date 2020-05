Coronavirus, Boris Johnson nel suo discorso agli inglesi: “State vigili, controllate il virus e salvate vite”

“State vigili, controllate il virus, salvate vite”. Sarà questo il nuovo slogan per la lotta al Covid 19, a sostituzione del ‘stay home’, che Boris Johnson lancerà nell’atteso discorso che il premier britannico pronuncerà questa sera per fare il punto sui progressi delle misure di lockdown nel Paese.

Durante il discorso, secondo quanto anticipato dai media britannici, il premier presenterà un nuovo sistema di allerta per tracciare il virus, che avrà cinque livelli – sul modello di quello anti-terrorismo -che varieranno a secondo dei dati sui contagi. Per ora il sistema è applicato solo all’Inghilterra che, sempre secondo quanto anticipato, al momento si trova al penultimo livello di allerta, il quarto, ma, dirà Johnson, si sta muovendo verso il terzo. Il ministro per le comunità, Robert Jenrick, ha detto alla Bbc che era il momento per “aggiornare ed ampliare” lo slogan per il pubblico da “state a casa a state allerta”, che implica anche l’avviso di “mantenere il distanziamento sociale, lavarsi le mani, rispettare gli altri sul posto di lavoro”.

Ma per l’opposizione laburista il governo deve chiarire cosa significhi il messaggio per evitare pericolosi fraintendimenti: “quando si gestisce una crisi sanitaria di questa natura, c”e bisogno di chiarezza assoluta da parte del governo“. Con i 346 morti a causa del coronavirus registrati ieri, la Gran Bretagna è arrivata a 31.587 decessi, il numero più alto in Europa.