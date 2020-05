Coronavirus, il Brasile supera l’Italia per numero di casi ma ha meno della metà dei morti [DATI]

Nella notte italiana, il Brasile supera l’Italia nella triste classifica dei Paesi con più casi di Coronavirus accertati: adesso l’Italia è al 6° posto con 224.760 positivi totali, mentre il Brasile è a 233.142. Ovviamente in rapporto alla popolazione l’Italia resta di gran lunga più colpita, in quanto nel nostro Paese siamo poco più di 60 milioni mentre in Brasile vivono oltre 212 milioni di persone. In Italia, infatti, abbiamo 3.717 casi ogni milione di abitanti, in Brasile 1.098.

Ma il dato più rilevante è quello del numero dei morti: in Brasile sono meno della metà di quelli dell’Italia, nonostante il più alto numero di contagiati. E anche il numero dei guariti è elevatissimo (89.672) rispetto a quello del nostro Paese (122.810) considerando che in Brasile la pandemia è esplosa oltre un mese dopo rispetto all’Italia, dove il numero dei guariti è salito vertiginosamente soltanto nelle ultime due settimane.

E se l’Italia è adesso il sesto Paese al mondo per casi accertati, resta tristemente al terzo posto per numero di morti, superata soltanto da USA e Regno Unito. Ma sia negli USA che in Gran Bretagna il numero di morti in rapporto alla popolazione è più basso rispetto a quello dell’Italia.