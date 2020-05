Coronavirus, Brusaferro fa il punto della situazione: “Il numero di casi è in calo in tutte le regioni, anche in Lombardia”

“La curva va decrescendo, è un segnale che prosegue ed è un dato positivo. Ci sono Regioni con circolazione significativa, altre con circolazione intermedia, e altre a bassa circolazione. Ma stiamo andando verso un numero di casi molto basso un po’ in tutte le regioni, compresa la stessa Lombardia“: lo ha affermato il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel punto stampa all’ISS sull’andamento dell’epidemia.

E’ variabile anche l’indice di contagiosità Rt, il cui dato rispecchia la situazione “non di oggi né di ieri, ma di qualche settimana fa“, ha ricordato Brusaferro facendo una precisazione anche sul range usato per esprimere l’indice: si riferisce agli “intervalli di incertezza: più sono stretti, più sono vicini al valore medio, più questo dato è consistente“.

Per il 10-12% delle vittime “ufficiali” del Coronavirus in Italia la prima causa di morte è un’altra patologia, cui si è sovrapposta l’infezione del Covid. “La prima causa di morte è in maggioranza l’infezione Covid – ha spiegato Brusaferro – un 10-12% ha avuto un’infezione che si è sovrapposta ma la prima causa di morte è legata ad altre patologie, che sono le comuni cause di morte nel nostro Paese“.

Solo nella prossima settimana sarà possibile avere i dati relativi all’andamento dei casi nei primi giorni dalla riapertura che dal 4 maggio hanno segnato l’inizio della Fase 2, precisa Brusaferro.