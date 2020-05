Coronavirus, buone notizie dal Veneto: solo 146 positivi su 10mila tamponi, ricoveri in calo

In Veneto sono finora stati effettuati 371.354 tamponi, 10mila in più di ieri: lo ha reso noto il presidente della Regione, Luca Zaia, nel corso della quotidiana conferenza stampa sull’emergenza Coronavirus, dalla sede della Protezione civile di Marghera.

Il numero dei positivi è di 18.244, 146 in più. Gli isolamenti sono 7.165, 17 in meno rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.070, 17 in meno rispetto a ieri, dei quali 108 in terapia intensiva (-2). I dimessi sono 2.660, più 29 e i morti in ospedale sono 1.170 (+13), 1.502 in totale. Le donazioni (37mila versamenti) sono 57 milioni di euro.

“Il Veneto riapre in linea con le scelte nazionali. Siamo pronti nel momento in cui il comitato tecnico-scientifico va ad avvalorare le aperture. Stiamo facendo gioco di squadra tra Regioni e Governo“, ha affermato Zaia