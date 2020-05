Coronavirus, buone notizie dal Veneto: ricoveri in calo e dimissioni in aumento, oggi solo 74 positivi su 9mila tamponi

“Continuano a calare i ricoveri e le terapie intensive e aumentano le dimissioni. Ad oggi abbiamo effettuato 410mila tamponi 9000 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento sono 5773 (402 in meno), i positivi sono 18553 (+74), i ricoveri 9589 (-33), le terapie intensive 87 (-3), i dimessi 2826 (+44). Le persone decedute in ospedale sono 1235, in totale 1589 (+12), i nati sono 95“: lo ha reso noto oggi il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso del punto stampa presso la Protezione Civile a Marghera.