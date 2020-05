Coronavirus, la Calabria ha completamente azzerato il contagio: 0 casi positivi, record di tamponi e guariti 2 settimane dopo le riaperture [DATI]

La Regione Calabria ha completamente azzerato il contagio da Coronavirus: oggi, infatti, su 1.213 persone sottoposte a tampone, ci sono stati 0 positivi su tutto il territorio calabrese. E’ un indicatore molto importante, perchè sono passati 14 giorni dalle riaperture del 4 Maggio, che in Calabria erano a loro volta state anticipate di 4 giorni dall’ordinanza Regionale del 30 Aprile che anticipava la fase 2.

Oggi, inoltre, in Calabria non ci sono stati morti, a fronte di 52 guariti (record giornaliero dall’inizio della pandemia). Il numero dei positivi accertati in Calabria dall’inizio della pandemia è di 1.151 persone su 53.470 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 2,1% ed è di gran lunga la più bassa d’Italia. In Calabria sono state sottoposte a tampone 46,4 persone per ogni positivo. E’ il dato più alto di tutt’Italia, a conferma dell’elevatissimo numero di tamponi effettuato nel territorio calabrese.

La Regione ha aggiornato i dati dei tamponi effettuati ai fuori sede rientrati dopo il 4 Maggio nella residenza, in Calabria: sono stati 4.908 e di questi appena 15 (lo 0,3%) sono risultati positivi, confermando quello che su MeteoWeb scrivevamo sugli psicodrammi di quei giorni nelle Regioni del Sud, e cioè che non ci sarebbe stato un nuovo picco perchè stavolta la probabilità che ci fossero molte persone positive tra i fuori sede in rientro era molto bassa. Come i fatti stanno confermando. Ecco il nostro articolo del 7 Maggio:

Il riepilogo Regionale calabrese aggiornato alle 17 di oggi (dati ufficiali):

Totale casi: 1.151

Morti: 95

Guariti: 634

Attualmente ammalati: 422

Ricoverati nei reparti: 56

Ricoverati in terapia intensiva: 2

In isolamento domiciliare: 364

I 1.151 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione: