Coronavirus in Calabria, Santelli non indietreggia: “I contagi non aumenteranno per 2 tavolini all’aperto, il rischio arriva dal 3° esodo”

La presidente Jole Santelli non indietreggia di fronte alla possibilità che il governo diffidi la Calabria impugnando l’ordinanza che riapre bar e ristoranti: “E’ un atto che il governo legittimamente può fare. Anche se io lo sconsiglierei fortemente. Io non ho riaperto la ristorazione all’interno dei locali, ho solo consentito di mettere qualche tavolo all’aperto. Tutto questo pasticcio per qualche tavolo mi pare eccessivo,” ha spiegato Santelli, in una intervista a La Stampa.

Alla domanda se non prenda in considerazione l’ipotesi di ritirare l’ordinanza, afferma: “No! Penso sia una norma giusta e penso che entro dieci giorni il governo farà lo stesso con un nuovo Dpcm. Io ho seguito un protocollo con precauzioni rigide, non penso di avere fatto nulla di sconvolgente. Se il governo deciderà di impugnare sarà un atto politico, secondo me potrebbe evitare“. “I ristoranti li ha riaperti il governo quando ha consentito possibilità di asporto. Le cucine sono aperte. Io ho solo previsto la possibilità di mettere dei tavoli fuori, anche l’Iss dice che all’aperto i rischi sono minimi. Ma l’aumento dei contagi non sarà dato da due tavolini davanti a un bar o a un ristorante. Il rischio è dato da quello che ha autorizzato con il Dpcm, la possibilità di rientrare al Sud per chi era rimasto bloccato al Nord nelle scorse settimane. Io ho dovuto fare un’ordinanza per chi torna, è il terzo esodo in rientro che siamo costretti a gestire da soli“.