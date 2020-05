E’ arrivato il caldo e il Coronavirus sparisce da Calabria e Sicilia: record di guariti e di tamponi negativi dopo i +40°C!

La correlazione tra le temperature e il Coronavirus è sempre più evidente dall’analisi dei dati quotidiani: oggi, infatti, in Calabria e Sicilia si registrano le migliori performance epidemiologiche dall’inizio della pandemia, con numeri incredibilmente migliori rispetto ai giorni precedenti. Non è certo una coincidenza che questo stia accadendo in concomitanza con la prima grande ondata di caldo della stagione, che ha fatto lievitare le temperature su valori estivi con picchi di +40°C nel pomeriggio di ieri e di +38°C nella giornata odierna.

Su un territorio molto vasto e popolato (la Sicilia ha 5 milioni di abitanti, la Calabria 2), oggi non c’è stato alcun morto a fronte di 122 guariti (102 in Sicilia e 20 in Calabria). In Sicilia abbiamo avuto appena 8 nuovi casi positivi su 1.792 tamponi, in Calabria addirittura 1 nuovo caso positivo su 1.674 persone sottoposte a tampone. In Calabria, inoltre, oggi per la prima volta i guariti (544) sono più degli ammalati (505). I numeri di Calabria e Sicilia sono i migliori di tutt’Italia:

Sicilia : 3.374 positivi su 101.487 persone sottoposte a test . E’ risultato positivo il 3,3% dei soggetti analizzati. Sono state sottoposte a tampone 30 persone per ogni positivo .

: . E’ risultato positivo il dei soggetti analizzati. Sono state sottoposte a tampone . Calabria: 1.144 positivi su 50.847 persone sottoposte a test . E’ risultato positivo il 2,2% dei soggetti analizzati. Sono state sottoposte a tampone 44,5 persone per ogni positivo .

Sia la percentuale dei positivi che il numero dei soggetti analizzati per ogni positivo della Calabria sono i numeri migliori non solo d’Italia, ma dell’intera Europa, a testimonianza che in Calabria si stanno facendo moltissimi tamponi, a dispetto delle fake news create ad arte sull’argomento.

Sicilia: 263 morti (il 7,8% dei contagiati) e 1.351 guariti

Calabria: 95 morti (l’ 8,3% dei contagiati) e 544 guariti

Calabria: A livello nazionale, è morto il 14,1% dei contagiati: sia in Calabria che in Sicilia il tasso di letalità del Covid-19 è inferiore di quasi la metà rispetto a quello nazionale.