Coronavirus, la Calabria è fuori dal tunnel: sempre più tamponi, sempre meno casi. TUTTI NEGATIVI i fuori sede rientrati dal Nord

Su MeteoWeb l’avevamo scritto in tempi non sospetti: il rientro dei fuori sede dal Nord al Sud Italia non doveva preoccupare. Dopo due mesi di lockdown e in un contesto in cui ormai il Coronavirus non sta più circolando in modo significativo neanche nelle Regioni settentrionali, la probabilità che studenti o lavoratori che avevano sospeso l’attività e che quindi avevano necessità di tornare a casa dopo due mesi di enormi sacrifici, lontani dai loro affetti in un momento così delicato, erano bassissime. E infatti oggi la Regione Calabria ha fornito i dati dei primi 461 tamponi effettuati nei laboratori mobili installati Lunedì in autostrada, nelle stazioni e all’aeroporto di Lamezia Terme: sono risultati tutti negativi.

Come possiamo vedere nel grafico a corredo dell’articolo, è da ormai 17 giorni che i dati epidemiologici dalla Calabria sono estremamente positivi, con numeri bassissimi per una Regione che ha 2 milioni di abitanti e che sta facendo sempre più tamponi (nelle ultime due settimane ne ha fatti più dei due mesi precedenti, quando però c’era stato qualche caso in più, comunque mai critico. In Calabria non c’è mai stata alcuna emergenza e nel giorno peggiore i ricoverati in terapia intensiva sono stati appena 17).

Anche oggi i dati calabresi sono molto confortanti e confermano una situazione assolutamente tranquilla sotto il profilo sanitario: abbiamo avuto appena 3 nuovi casi di Coronavirus su 1.319 persone sottoposte a test. Appena lo 0,2% dei controllati è risultato positivo, quindi il 99,8% delle persone sottoposte a tampone è risultata negativa, confermando che il virus non sta circolando sul territorio calabrese. I 3 nuovi positivi sono 2 in provincia di Reggio, uno in provincia di Cosenza.

Il numero dei positivi accertati in Calabria dall’inizio della pandemia è di 1.122 persone su 39.780 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 2,8% ed è di gran lunga la più bassa d’Italia.

Oggi abbiamo avuto anche un morto, l’ultimo paziente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro (dove la terpaia intensiva è adesso vuota), e 8 guariti .

Il riepilogo Regionale calabrese aggiornato alle 17 di oggi (dati ufficiali):

Totale casi: 1.122

Morti: 89

Guariti: 389

Attualmente ammalati: 644

Ricoverati nei reparti: 87

Ricoverati in terapia intensiva: 3

In isolamento domiciliare: 554

I numeri denotano come tra gli ammalati, la stragrande maggioranza (554) si trova in isolamento domiciliare perché si tratta di persone che non hanno sintomi, mentre diminuiscono ancora i ricoveri e nei reparti di terapia intensiva ci sono appena 3 ricoverati, il 2% dei posti letto disponibili in Calabria. La situazione è assolutamente sotto controllo e migliora giorno dopo giorno.

I 1.122 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Cosenza 459 casi : 29 morti , 129 guariti , 18 in reparto, 283 in isolamento domiciliare.

: , , 18 in reparto, 283 in isolamento domiciliare. Reggio Calabria 259 casi : 16 morti , 97 guariti , 17 in reparto, 2 in rianimazione, 127 in isolamento domiciliare.

: , , 17 in reparto, 2 in rianimazione, 127 in isolamento domiciliare. Catanzaro 216 casi : 33 morti , 77 guariti , 45 in reparto, 1 in rianimazione, 60 in isolamento domiciliare.

: , , 45 in reparto, 1 in rianimazione, 60 in isolamento domiciliare. Crotone 113 casi : 6 morti , 67 guariti , 7 in reparto, 33 in isolamento domiciliare.

: , , 7 in reparto, 33 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 75 casi : 5 morti , 19 guariti , 51 in isolamento domiciliare.

I soggetti in quarantena volontaria sono 6.948, così distribuiti:

Catanzaro: 1.962

Crotone: 1.916

Cosenza: 1.410

Reggio Calabria 1.214

Vibo Valentia: 446

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi.

Un paziente ricoverato all’Ospedale Pugliese di Catanzaro è di Taranto.

Si precisa che al Policlinico di Germaneto sono stati ricoverati due pazienti provenienti da altre province.

Il paziente di Cosenza ricoverato presso altre strutture (AOU Mter Domini) è microbiologicamente guarito ed è stato inserito nella provincia di provenienza (Cosenza).

Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.