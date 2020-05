Coronavirus: calano i contagi in Germania, riparte anche la Bundesliga del basket

I nuovi casi di Coronavirus in Germania si fermano al di sotto della media registrata la scorsa settimana, con 513 nuove infezioni, per un totale di 175.210 casi.

Secondo i dati divulgati dal Robert Koch Institute, i nuovi decessi per il Coronavirus sono stati 72, per un totale di 8.007, con un tasso di mortalità del 4,6%. I nuovi guariti sono stati circa 1.100, per un totale di 155.700.

La scorsa settimana, l’Rki aveva registrato una media di 734 nuovi casi di contagio.

Ora, dopo la Bundesliga di calcio, nel Paese riparte anche quella del basket, ferma da metà marzo a causa dell’emergenza Coronavirus: lo ha stabilito il gabinetto del Land della Baviera. Il campionato riprenderà nel primo weekend di giugno a Monaco.