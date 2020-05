Coronavirus, in Russia il calcio riparte subito a porte aperte: tifosi negli stadi il 21 giugno

In Russia il calcio riparte il 21 giugno e i tifosi potranno già andare allo stadio, anche se il numero sarà limitato. L’agenzia federale per la tutela della salute (Rospotrebnadzor) ha infatti autorizzato la possibilita’ di far giocare le partite occupando fino al 10% della capacita’ degli stadi, almeno in una prima fase. Lo Zenit San Pietroburgo, primo in classifica al momento della sospensione, potrebbe dunque giocare in casa davanti a 6.780 spettatori, un decimo rispetto a quanto puo’ contenere la nuova Gazprom Arena costruita per i Mondiali del 2018.