Coronavirus, il caldo spinge la pandemia verso il Sud del mondo: Europa in lenta guarigione, il nuovo epicentro è l’America Latina dove sta iniziando l’inverno

La pandemia di coronavirus continua ad estendersi nel mondo, con oltre 5 milioni e 200 mila casi e quasi 340.000 vittime. Più di 2 milioni di casi sono stati dichiarati ufficialmente in Europa, quasi i due terzi in Russia, Regno Unito, Spagna, Italia e Francia, secondo un conteggio effettuato dall’Afp da fonti ufficiali. Con almeno 2.001.995 casi, per 173.133 morti, l’Europa è il continente più colpito dalla pandemia di Covid-19, anche se la situazione migliora lentamente. Italia, Spagna e Francia tornano a respirare con le riaperture dopo lo scoppio dell’emergenza e i numeri dell’epidemia sono sempre più incoraggianti. Buoni segnali anche da Grecia, Albania, Romania e Bulgaria, dove si registrano tassi di mortalita’ tra i piu’ bassi.

Sono quasi 100.000 i morti negli Stati Uniti, ma ora l’epicentro sembra essersi spostato e dall’Europa sembra essere diventato il Sud America. Il coronavirus sembra virare ora verso il sud del mondo, in quei Paesi in cui sta arrivando il freddo, a riprova dell’effetto che il caldo ha sulla sua diffusione. In Sud America, preoccupa particolarmente la situazione del Brasile, mentre in Africa il contagio inizia ad aumentare. Nella triste classifica dei contagi, il Brasile ha scavalcato la Russia al secondo posto con oltre 20mila nuovi casi e mille morti in un giorno, quasi 340.000 malati e oltre 21.000 vittime. Con 670mila contagi e 37mila morti, l’America Latina e’ stata definita dall’Oms il nuovo epicentro della pandemia.

L’Africa ha superato i 100.000 contagi ma rileva l’Oms, nel continente il virus “sembra aver preso una strada diversa”, con numeri ancora contenuti rispetto agli 1,3 miliardi di persone. Probabilmente grazie anche all’eta’ media, molto giovane. Ma i tassi dei test rimangono bassi rispetto ad altre aree, quindi c’e’ il rischio che le cifre siano sottostimate, sottolinea l’Oms.

In tutto questo, in Cina, da dove tutto questo incubo è partito a fine 2019, si registrano zero nuovi contagi oggi.