Coronavirus, superati i 4 milioni di casi nel Mondo: la Cina annuncia nuovi contagi (anche a Wuhan), negli USA Fauci in quarantena

Sono oltre 4 milioni i casi confermati di Coronavirus nel Mondo dall’inizio della pandemia. Secondo i dati riportati dalla Johns Hopkins University i contagiati sono stati ad ora 4.025.175, 279.329 i morti e 1.376.002 le guarigioni.

Gli Stati Uniti si confermano il Paese più colpito, seguiti da Spagna, Italia e Regno Unito.

La Commissione nazionale sanitaria della Cina ha annunciato 14 nuovi casi confermati nel Paese, il numero più alto dal 28 aprile e in cui è compreso anche un nuovo caso a Wuhan, epicentro della pandemia, il primo da un mese a questa parte. Secondo i nuovi dati, l’aumento di contagi è dovuto in maggior parte al focolaio della città di Shulan, nella provincia nord-orientale di Jilin, dove si concentrano 11 delle 14 nuovi infezioni: si tratta di familiari e persone entrate in contatto con una donna risultata positiva ai test lo scorso 7 maggio.

La Corea del Sud ha registrato ieri 24 nuovi casi di coronavirus, il livello giornaliero più alto dal 9 aprile scorso: lo ha reso noto il Centro nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie, secondo quanto riporta la CNN. L’impennata dei contagi sarebbe legata ad un nuovo focolaio a Itaewon, che ieri ha indotto le autorità a chiudere di nuovo – fino a nuovo ordine – discoteche e pub. Secondo la Johns Hopkins University, in Corea del Sud si contano oggi 256 a fronte di un totale di 10.874 casi.

Gli Stati Uniti hanno registrato 1.616 nuovi decessi per Coronavirus, nelle ultime 24 ore, con un bilancio totale delle vittime dell’epidemia che sale a 78.794, secondo i dati della Johns Hopkins University. Gli USA sono il Paese più colpito al mondo dalla pandemia, con oltre 1,3 milioni di contagi.

Il virologo Anthony Fauci, esponente di punta della task force di Donald Trump contro la pandemia, si è messo in auto quarantena per 14 giorni dopo aver avuto un contatto “a basso rischio” con un membro dello staff della Casa Bianca risultato positivo al Covid-19: lo ha rivelato lo stesso Fauci alla CNN.

Sono 730 i morti per Coronavirus confermati nelle ultime 24 ore in Brasile, mentre i nuovi contagi sono 10.611: lo ha reso noto il Ministero della Salute. Il totale delle vittime sale a 10.627 e quello dei contagi a 155.939.