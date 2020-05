Coronavirus: 3 nuovi casi positivi su 483 test in Basilicata

Segnalati 3 nuovi casi positivi di coronavirus in Basilicata, dopo che per 3 giorni consecutivi non si era registrato alcun nuovo contagio.

La task force regionale rende noto che ieri sono stati effettuati “483 test e 3 sono risultati positivi, uno a Lauria (Pz) e due a Grassano (Mt)“. Attualmente i positivi sono 143, a cui “vanno aggiunte 27 persone decedute e 215 persone guarite“. I pazienti “ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 46, mentre i lucani in isolamento domiciliare sono 97“.