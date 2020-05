Coronavirus: sono 8 nuovi casi in Veneto, “galoppante la direzione verso la salute totale”

“I casi di positività al Coronavirus in Veneto sono, ad oggi, 19.105, 8 in più rispetto a ieri“: lo ha reso noto il presidente della Regione, Luca Zaia, nel corso del consueto punto stampa sull’emergenza Coronavirus, presso la sede della Protezione Civile di Marghera (Venezia). “E’ galoppante la direzione verso la salute totale, ma dobbiamo avere chiaro che ci sono ancora persone malate“, ha proseguito Zaia: “Le persone in isolamento domiciliare sono 2.308, 311 in meno rispetto a ieri, mentre le persone ricoverate sono 454, delle quali 277 sono negativizzate. Diminuiscono inoltre di un’unità anche le terapie intensive, che ad oggi sono 38“. “I dimessi dall’inizio dell’emergenza sono invece 3.302, 32 in più rispetto a ieri. Si registrano 8 nuovi decessi, che portano il numero totale a 1.886 dall’inizio dell’emergenza“.